Energia: Omv Petrom, accelerare su legislazione per velocizzare progetti nel Mar Nero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi europei sono una delle componenti, "la legislazione è un'altra cosa. Faccio un esempio: lo sviluppo del Mar Nero per noi è in ritardo di quattro anni, in attesa di una legislazione. Questa è la mossa che ci aspettiamo, il cambiamento. Non bisogna lasciare che accada la stessa cosa con altri progetti che verranno. Per poter accedere ai fondi bisogna mettere in vigore la normativa e trasformarli in veri e propri progetti", ha esortato Verchere, ricordando che Omv Petrom ha bisogno della modifica della legge offshore per andare avanti con i progetti del Mar Nero e il 2021 è un anno cruciale in questo senso. "Abbiamo bisogno di questo gas per la Romania, come parte del processo di transizione energetica, per la sicurezza energetica e per la prosperità economica della Romania. Siamo indietro e dobbiamo cambiare le cose per la Romania e per i cittadini romeni", ha aggiunto la rappresentante della compagnia energetica. (Rob)