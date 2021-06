Russia-Bielorussia: ambasciatore Lukjanov, nessuna pressione sul caso Sapega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso della cittadina russa Sofia Sapega, e nelle azioni investigative che la riguardano, la Russia non sta esercitando alcuna pressione nei confronti delle autorità bielorusse. Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo in Bielorussia, Evgenij Lukjanov, parlando del caso relativo alla cittadina russa che si trovava a bordo del volo Ryanair Atene-Vilnius dirottato lo scorso 25 maggio a Minsk insieme al dissidente, Roman Protasevich. "Le azioni investigative sono in corso, siamo in attesa del loro completamento e della formulazione delle accuse sulla base dei risultati di queste azioni investigative", ha dichiarato l'ambasciatore durante una conferenza stampa.(Rum)