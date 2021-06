Cina: banca centrale aumenterà i depositi in valuta estera dal 15 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca centrale cinese ha deciso di aumentare la quantità di depositi in valuta estera che le istituzioni finanziarie deterranno come riserve a partire dal 15 giugno, al fine di frenare le vendite di valute estere dopo che il valore dello yuan è salito a un livello record. Lo ha fatto sapere la Banca popolare cinese, che ha annunciato l'aumento del coefficiente di riserva obbligatoria sui depositi in valuta estera negli istituti finanziari dal 5 al 7 per cento. L'ultima volta che la banca centrale ha aumentato i depositi in valuta estera è stato nel maggio 2007, quando il rapporto è stato portato al 5 per cento. Secondo gli esperti, ciò ha inasprito l'offerta di valute estere nel mercato e ha aumentato i costi dei prestiti denominati in valuta estera. Lunedì la parità centrale dello yuan rispetto al dollaro statunitense era di 6,3682, il livello più alto dal 17 maggio 2018. (Cip)