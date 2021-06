Finanza: Bankitalia, a maggio euro-coin torna a salire anche se in maniera contenuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di maggio l’euro-coin è tornato a salire, seppure in misura contenuta (da 0,92 in aprile a 1,01). L’incremento, si legge in una nota della Banca d’Italia, è dovuto al nuovo, forte miglioramento delle attese di famiglie e imprese e all’andamento positivo del commercio mondiale. Il dato, spiega il documento, fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del Pil depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo). Le prossime date di pubblicazione di euro-coin saranno venerdì due luglio e mercoledì quattro agosto (da confermare). (Com)