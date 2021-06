Migranti: decine di marocchini contagiati dal Covid detenuti nei magazzini di Ceuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di migranti marocchini sono stati contagiati con il coronavirus Sars-CoV-2 nell'exclave spagnola di Ceuta. Lo riferisce il quotidiano "Manara Ceuta", parlando di "scandalo" emerso dopo che "i minori marocchini, che hanno preso d'assalto le frontiere pochi giorni" sono risultati positivi ai test anti-Covid e "sono stati detenuti in un magazzino invece di trasportarli in un ospedale, mentre continuano gli sforzi per deportarli in Marocco". Sessantatré marocchini mostrano sintomi lievi e la maggior parte di loro sono minorenni. Il quotidiano ha detto che "le autorità locali di Ceuta hanno istituito magazzini temporanei per accogliere i minori che hanno preso d'assalto i confini e, secondo le loro statistiche, ci sono 886 minori, alcuni dei quali detenuti nei depositi di stoccaggio delle merci". (Mar)