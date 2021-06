Covid: Crisanti, addio mascherine in autunno se vaccino dura almeno un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le mascherine "le leveremo completamente verso ottobre-novembre se di dimostrerà che la vaccinazione dura per lo meno un anno". Lo ha dichiarato il microbiologo dell'università di Padova, Andrea Crisanti, ospite a "Buongiorno" su Sky Tg24. "Questo elemento e l’emersione di varianti sono le cose che limiteranno da ottobre in poi la nostra qualità della vita", ha precisato Crisanti, che ha aggiunto: "Verso luglio, all’aperto, una volta raggiunta un’elevata percentuale di vaccinati, potremo levare le mascherine". Per quanto riguarda i luoghi al chiuso "dovremo ancora evitare situazioni che favoriscono il contagio perché le mascherine hanno un impatto fondamentale sull’Rt. Sottovalutare il loro beneficio potrebbe essere pericoloso", ha concluso il microbiologo. (Rin)