Myanmar: attacchi aerei contro i ribelli armati nell’est (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato di Chin si trova nella parte occidentale del Myanmar e confina con India e Bangladesh. Qui anche i civili, in particolare nelle città di Hakha e Mindat, hanno preso le armi contro i militari formando le Forze di difesa del Chinland (Cdf), gruppo protagonista dalla fine dello scorso aprile di duri scontri che hanno provocato morti e feriti da ambo le parti. I combattimenti più recenti risalgono a domenica scorsa, quando la giunta ha risposto a un attacco delle Cdf con colpi d’artiglieria sulla città di Kanpetlet, causando lo sfollamento di metà dei 5 mila abitanti. Il Myanmar è teatro di un’acuta crisi politica dallo scorso primo febbraio, quando la giunta militare guidata dal generale Min Aung Hlaing ha preso il potere con un colpo di Stato esautorando il parlamento eletto nel novembre del 2020 e arrestando il presidente Win Mynt e la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi. Da allora sono in corso proteste in tutto il Paese represse duramente dai militari: secondo l’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici sono oltre 800 le persone rimaste uccise nelle violenze. (Fim)