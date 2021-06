Finanza: Equita, a maggio Borse in una fase di consolidamento, migliora profilo dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di maggio le Borse hanno registrato una fase di consolidamento, dove il continuo miglioramento dei dati macro e risultati trimestrali complessivamente migliori delle attese hanno compensato i toni leggermente meno accomodanti nei verbali del Fomc e i timori d’inflazione e di taper tantrum. Lo scrive in una nota Luigi De Bellis, coresponsabile dell’Ufficio studi Equita. “Noi continuiamo a ritenere il rischio inflazione come gestibile per i mercati, e il nostro scenario base resta quello di un’inflazione strutturalmente più elevata nei prossimi anni ma guidata da crescita economica più sostenuta: i mercati azionari italiani hanno sovraperformato i principali indici principalmente grazie all’andamento dei titoli finanziari“, ha spiegato, aggiungendo che nonostante la significativa volatilità registrata dalle criptovalute, i movimenti sui mercati e tra le diverse asset class sono stati contenuti, probabilmente perché la leva del settore privato sugli strumenti non è ancora significativa e si tratta di asset ancora relativamente poco detenuti da investitori istituzionali. (segue) (Com)