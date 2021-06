Finanza: Equita, a maggio Borse in una fase di consolidamento, migliora profilo dell’Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La volatilità sui mercati, ha continuato, è scesa: le commodities sono salite leggermente e l’oro ha recuperato terreno, beneficiando del calo dei tassi reali statunitensi e del deprezzamento del dollaro. “La nostra idea, tra le ragioni alla base della nostra visione positiva sui mercati azionari, è che i tassi reali non avranno variazioni significative nei prossimi trimestri e resteranno negativi, in quanto le banche centrali cercheranno di evitare a tutti i costi un aumento troppo rapido del costo del denaro: dopo la forte performance dei mercati da inizio anno continuiamo a ritenere che nel breve potrebbe esserci una fase di consolidamento che potrebbe durare qualche settimana/mese, prima di una nuova accelerazione guidata dai titoli/settori che beneficiano del ‘reflation trade’ (crescita più elevata unita ad un’inflazione strutturalmente più alta)”, ha spiegato De Bellis, sottolineando che “la nostra view sulle stime del 2021 e dei prossimi anni resta costruttiva e in grado di compensare eventuali de-rating dei multipli”. (segue) (Com)