Russia: debito pubblico salito al 17 per cento del Pil

- Il debito pubblico della Russia per il primo trimestre del 2021 è aumentato di 741,29 miliardi di rubli (8,26 miliardi di euro), raggiungendo i 19.680 miliardi di rubli (219,51 miliardi di euro), ovvero il 17 del Pil previsto. È quanto emerge dai rapporti della Corte dei conti russa. Nel primo trimestre la crescita del debito pubblico è stata del 3,9 per cento e il debito interno è aumentato più di quello estero, osserva la Corte dei conti. Alla fine del 2020, il debito pubblico della Russia ha raggiunto i 18.990 miliardi di rubli (211,8 miliardi di euro); rispetto al 2019, questa cifra è aumentata del 39,9 per cento. (Rum)