Covid: Crisanti, anticorpi vaccini sono sufficienti per neutralizzare variante indiana

- La variante indiana "ha una maggiore trasmissibilità di quella inglese. La notizia buona è che gli anticorpi che sono stimolati dai vaccini attuali sono sufficienti per neutralizzarla". Lo ha dichiarato il microbiologo dell'università di Padova, Andrea Crisanti, ospite a "Buongiorno" su Sky Tg24. "E ogni variante con maggiore trasmissibilità aumenta la percentuale di vaccinati necessaria per raggiungere l’immunità di gregge. Ma ci sono ancora pochi dati su di una sua maggiore aggressività", ha sottolineato Crisanti. La variante "brasiliana e quella sudafricana sono neutralizzate meno, però è anche vero che chi si infetta non sviluppa una malattia gravissima", ha aggiunto il microbiologo. (Rin)