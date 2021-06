Roma: svastiche a centro vaccini Covid Termini, assessore Sanità Lazio "un'indecenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa notte qualcuno si è divertito a disegnare delle svastiche sugli striscioni apposti al centro vaccinale anti Covid di Roma Termini. È un’indecenza che alla viglilia della Festa della Repubblica crea ancora più indignazione". Lo denuncia in una nota l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato. "I valori della Repubblica sono una guida e una speranza per una società sempre più giusta ed egualitaria. Con la campagna vaccinale vogliamo raggiungere tutti e mettere in sicurezza cittadine e cittadini, affinché si torni a vivere in serenità, questo gesto è deplorevole e indegno. Auspico che le forze dell ordine riescano ad individuare i vigliacchi autori del gesto", ha aggiunto D'Amato. (Rer)