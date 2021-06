Tunisia: dossier rifiuti, incontro con autorità italiane il 15 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro tra le autorità di Tunisia e Italia sul dossier dei rifiuti trasportarti illecitamente nel Paese nordricano si terrà il 15 giugno 2021. Lo ha detto ieri il ministro dell'Ambiente tunisino, Kamal Doukh, nell'Assemblea dei rappresentanti del popolo, il parlamento monocamerale tunisino, in risposta a una domanda posta dal rappresentante del Blocco democratico (coalizione della sinistra laica di opposizione al governo), Noaman al Ish, sugli ultimi sviluppi sul dossier dei rifiuti e sull'intenzione di rivolgersi ai tribunali internazionali. Le autorità italiane - ha aggiunto il ministro, citato dal sito web dell'emittente radiofonica nazionale "Diwan Fm" - hanno informato gli omologhi tunisini il 21 maggio 2021 che era stata ritirata la licenza all'azienda italiana che aveva esportato rifiuti in Tunisia. Il ministro tunisino ha affermato che le autorità nordafricane hanno perseguito la via diplomatica per risolvere la questione dei rifiuti italiani dal 5 aprile 2021, in consultazione con il commissario per le controversie di Stato, la presidenza del governo e il ministero degli Affari esteri, e se necessario, si rivolgerà ai tribunali internazionali. (Tut)