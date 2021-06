Venezuela: liberati otto militari sequestrati da "gruppi irregolari" a confine con Colombia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati liberati otto dei dieci militari dell’esercito venezuelano sequestrati a metà maggio da “gruppi armati irregolari” alla frontiera con la Colombia. Lo ha confermato il ministero della Difesa del Venezuela, dando conto dell’operazione “Aguila Centenaria” conclusa nella serata di lunedì, la notte in Italia. “Così come avevamo detto di recente, stavamo portando a termine ingenti sforzi per ottenere la liberazione dei fratelli patrioti, che oggi sono finalmente con noi, sante e salvi”, segnala il ministero in una nota, promettendo la prosecuzione delle “ricerche degli atri due effettivi”. La liberazione dei militari, su cui al momento non sono stati forniti dettagli, segue di un giorno la notizia di una “tregua” che sarebbe stata raggiunta tra la Fanb (Forze armate nazionale bolivariane) e il “Frente Decimo”, una delle fazioni dissidenti delle Farc (Forze armate rivoluzionarie della Colombia), anticipata da FundaRedes, organizzazione non governativa che segue molto da vicino il dossier. “La ritirata dei militari da alcune zone sembra l’inizio della liberazione dei militari prigionieri di guerra”, avvertiva il direttore, Javier Tarazona. (segue) (Vec)