Venezuela: liberati otto militari sequestrati da "gruppi irregolari" a confine con Colombia (2)

- La zona di frontiera, teatro di diverse attività criminali, è da diversi mesi motivo di allarme per le tensioni, gli scontri e le migrazioni di massa della popolazione residente. Dal 21 marzo il governo di Nicolas Maduro ha avviato una serie di operazioni militari per combattere “le formazioni irregolari” che insistono sul confine bi-nazionale. Si tratta di uno dei dossier al centro di polemiche incrociate tra i governi del Venezuela e della Colombia. Caracas accusa il paese vicino di non controllare le attività delle numerose formazioni armate, causando insicurezza ai residenti e, di riflesso, ai propri confini. Bogotà replica accusando il Venezuela di dare supporto logistico e ospitalità a ribelli legati al governo Maduro per contiguità ideologica. Ed entrambe le parti denunciano il vicino di avere legami interessati con le reti del narcotraffico. (segue) (Vec)