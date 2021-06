Venezuela: liberati otto militari sequestrati da "gruppi irregolari" a confine con Colombia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo scenario si inserisce la notizia, peraltro ancora senza conferme ufficiali, della morte Seuxis Paucias Hernádez Solarte alias "Santrich", storico leader guerrigliero delle Farc, divenuto parte della più nutrita fazione della dissidenza. Le ipotesi sulle cause del probabile omicidio non sono ancora chiare, ma molti analisti - anche sentiti da “Agenzia Nova” - parlano di una possibile resa dei conti tra due segmenti della ex guerriglia che, in tempi diversi, hanno deciso di rinunciare agli accordi di pace stretti a fine 2016 con il governo colombiano per tornare alla lotta armata. Da una parte ci sarebbe il “Frente Decimo” che fa capo a Gentil Duarte, dissidente della prima ora e con una solida presenza militare nella zona. Santrich, assieme ad altri nomi di peso come “Ivan Marquez” ed “El Paisa”, è parte della cosiddetta “Seconda Marquetalia”, operazione evocativa della prima dichiarazione di guerra contro Bogotà, lanciata nel 2019. (segue) (Vec)