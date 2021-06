Venezuela: liberati otto militari sequestrati da "gruppi irregolari" a confine con Colombia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arrivo di questa fazione nella zona di confine avrebbe prodotto un conflitto con chi era già in controllo dei traffici criminali locali. Assieme all'Esercito di liberazione nazionale, spiegava Ronna Risquez, giornalista d'inchiesta, esperta sui temi di criminalità organizzata e violenza, le due fazioni hanno "dapprima cercato di trovare un accordo per poter operare assieme nella zona, attraverso riunioni di cui si hanno anche diverse testimonianze. Ma l'accordo non è stato trovato e da allora le parti sono in lotta", prosegue la giornalista. Caracas avrebbe sposato la causa di “Santrich”, suscitando la reazione dell’altro fronte della dissidenza, tradotto in sequestri e uccisioni dei militari. “Tutto indica che alcune autorità politiche e militari venezuelane hanno appoggiato l'insediamento della seconda ondata di combattenti nella zona", spiega ad “Agenzia Nova” citando le tante interviste e inchieste condotte in prima persona così come il messaggio con cui il presidente Maduro diede il "benvenuto" a Santrich e compagni. Il governo venezuelano decide di appoggiare la Seconds Marquetalia per "una ragione molto politica”. Questi, prosegue l’esperta, “non sono solo criminali concentrati nel controllo dei traffici illegali, come il Fronte Decimo, ma strateghi e ideologi della guerriglia, che sono stati anche a Cuba, più sintonizzati con i valori del governo 'chavista'. Elementi che possono garantire maggiore lealtà" a Caracas. (segue) (Vec)