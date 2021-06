Imprese: Fideuram e Reyl and Cie ricevono approvazione normativa per partnership strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli organismi di regolamentazione finanziaria europei e svizzeri, la Banca centrale europea e l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) hanno approvato la partnership strategica tra Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking e Reyl and Cie, gruppo bancario diversificato e imprenditoriale con sede a Ginevra. Stando al relativo comunicato stampa, Fideuram conferisce a Reyl and Cie la sua filiale bancaria svizzera Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval: la fusione a livello giuridico dovrebbe essere finalizzata entro la fine dell'anno, e le entità pubblicheranno un nuovo logo che combina i loro rispettivi marchi. La partnership, prosegue la nota, consente a Fideuram di rafforzare notevolmente le sue attività internazionali di gestione patrimoniale e di continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel processo di consolidamento del settore finanziario svizzero, e conferma la scelta della Svizzera come hub principale per le sue attività internazionali di private banking. Dopo la chiusura dell'operazione, Reyl and Cie manterrà la sua sede a Ginevra e diventerà un gruppo bancario internazionale più importante con circa 400 dipendenti, un patrimonio gestito vicino a 23 miliardi di euro e un capitale proprio obbligatorio di circa 190 milioni di euro. (segue) (Com)