Imprese: Fideuram e Reyl and Cie ricevono approvazione normativa per partnership strategica (2)

- Fideuram controllerà il 69 per cento del capitale di Reyl and Cie, mentre i partner François Reyl, Pasha Bakhtiar, Nicolas Duchêne, Thomas Fontaine, Christian Fringhian e Lorenzo Rocco di Torrepadula manterranno collettivamente una quota del 31 per cento. “L'accordo con Reyl riafferma la nostra strategia di crescita internazionale, consolidando una delle migliori banche attive nella gestione privata dell'eurozona e scegliendo la Svizzera come base della nostra rete all'estero: la combinazione di competenze, esperienza, capacità di innovazione e una comune cultura del servizio al cliente costituiscono i capisaldi su cui costruire una nuova banca leader a livello internazionale, in grado di soddisfare le necessità dei nostri clienti più esigenti”, ha commentato Tommaso Corcos, amministratore delegato di Fideuram, aggiungendo che per accelerare le sinergie commerciali tra le società Nicolas Duchêne, vice Ceo e partner di Reyl, assumerà anche il ruolo di direttore generale di Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval, ad interim, fino alla fusione a livello giuridico delle società. "La chiusura dell'operazione segna un nuovo capitolo nella storia di Reyl che aprirà uno scenario di nuove possibilità di sviluppo per entrambe le parti: siamo convinti che la qualità e la forza finanziaria di Fideuram creeranno le condizioni ideali per raggiungere il successo nel contesto attuale”, ha aggiunto François Reyl, amministratore delegato di Reyl and Cie. (Com)