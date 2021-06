Governo: Meloni, apprezzo che Draghi ci abbia ascoltato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È il suo momento: nei sondaggi Fratelli d'Italia ormai affianca il Pd come secondo partito, il suo libro va a gonfie vele, sui social crescono i consensi, forse porterà a casa il candidato a lei più gradito per Roma, Enrico Michetti. E, ciliegina sulla torta, Giorgia Meloni ha appena ricevuto un invito per giovedì dal premier: "Gli avevo chiesto incontri periodici e cadenzati anche con l'opposizione, - racconta al "Corriere della Sera" - perché riteniamo di poter dare il nostro contributo. Apprezzo che Draghi ci abbia ascoltato". Poi spiega cosa andrà a dire a Draghi per portare a casa un risultato: "Il risultato non lo cerco per me, ma per gli italiani. Ho detto che avremmo fatto un'opposizione patriottica e responsabile, non cambio idea. Quindi solleverò il tema delle limitazioni della libertà personale che non può più essere sottaciuto, insisterò perché si acceleri quanto più possibile sulle riaperture interrompendo la continuità di azione — su questo piano — con il governo Conte". Quanto al blocco dei licenziamenti, "purtroppo non basta bloccare i licenziamenti per salvare posti di lavoro, bastasse un editto del governo sarebbe tutto più facile. Il vero problema da affrontare è che il 40 per cento delle aziende rischia la chiusura, con il risultato che milioni di italiani finirebbero per strada in ogni caso". (segue) (Res)