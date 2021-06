Governo: Meloni, apprezzo che Draghi ci abbia ascoltato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna concentrarsi - continua - sulla tenuta delle imprese, sulla loro continuità. Per paradosso, imponendo il blocco dei licenziamenti si favoriscono i più spregiudicati, quelli che non si fanno scrupolo a chiudere l'attività, licenziando tutti e magari non pagando basse e fornitori, per poi riaprire una nuova attività con una diversa ragione sociale. Dovremmo invece aiutare gli imprenditori che assicurano la continuità di impresa". "E poi - conclude - porteremo a Draghi temi trascurati, ne cito solo due: possibile che con situazioni disastrose come quelle della rete infrastrutturale, i Benetton possano scaricare i loro debiti miliardari sulla Cassa depositi e prestiti prima che tanti lavori siano messi in sicurezza? Possibile che non si possa almeno rimandare a fine pandemia l'entrata in vigore del nuovo regolamento dell'agenzia bancaria europea per cui, con un minimo di scoperto, un cittadino o un'impresa possono vedersi precluso l'accesso al credito? Sono tante le cose da fare". (Res)