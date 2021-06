Rai: Zingaretti, Roma resti la capitale dell'audiovisivo in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma è la capitale dell'audiovisivo in Italia e tale deve restare. Lo dice molto chiaramente a "Il Messaggero" Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e fino non molto tempo fa leader del Partito democratico. La querelle, innescata da una decisione adottata dal Consiglio d'amministrazione Rai in scadenza, di finanziare la realizzazione di un nuovo centro di produzione della tv pubblica a Milano, dando vita di fatto a una vera e propria 'Saxa Rubra del Nord', ha scosso politica e imprese. "Penso innanzitutto che un Cda in scadenza, come è quello della Rai, debba evitare scelte così strategiche a poche settimane dalla sua cessazione", avverte il governatore. Poi c'è il merito della questione. Ovvero un'industria, quella dell'audiovisivo italiano, che a Roma ha mosso i suoi primi passi, forte di una tradizione antica quanto Cinecittà prima e la Rai del servizio pubblico poi. "Mi sono sempre battuto per il rafforzamento di tutte le città italiane, senza sterili campanilismi», premette Zingaretti. "Ma è anche vero che ogni città ha le proprie vocazioni, che derivano dal tempo, dalla tradizione e da consolidate esperienze: e l'audiovisivo, la produzione televisiva, la tv pubblica sono proprie di Roma, della Capitale d'Italia e del Lazio". (segue) (Res)