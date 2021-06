Siria: governo condanna dichiarazioni statunitensi “lontane dalla realtà”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri e degli Espatriati della Siria ha condannato recenti affermazioni di funzionari statunitensi, dopo “il loro ingresso illegale in aree nel nord-est del Paese”, in quanto “sconnesse dalla realtà” e “forma di ladrocinio” che mira a minare la sovranità siriana. Scopo degli Stati Uniti, oltre a minare sovranità e integrità territoriale, è – secondo una nota del dicastero siriano – fornire sostegno a “milizie armate separatiste” che sono al servizio dell’agenda occidentale, in “evidente violazione” delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu. La partecipazione del popolo siriano, in patria e all’estero, alle recenti elezioni presidenziali del 20 e del 26 maggio è stata “solo un modo di alzare la voce contro i funzionari occidentali a cui non è piaciuta tale partecipazione”, prosegue la nota. Non è chiaro a quali dichiarazioni il comunicato si riferisca. La scorsa settimana il governo Usa, insieme alle autorità di Francia, Italia, Germania e Regno Unito, ha condannato le elezioni presidenziali siriane definendole in un comunicato congiunto "né libere né giuste". (Res)