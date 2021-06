Medio Oriente: premier palestinese Shtayyeh atterrato in Kuwait

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mohammed Shtayyeh, è atterrato ieri sera in Kuwait per dare il via alla visita ufficiale nell’emirato, prima tappa di un tour nel Golfo. Ad accogliere il premier palestinese all’aeroporto internazionale del Kuwait vi era l’omologo kuwaitiano, Sabah Khaled al Sabah. In precedenza, nella giornata di ieri, Shtayyeh si è recato in Giordania, dove ha avuto un incontro con il primo ministro di Amman, Bisher al Khasawneh. Shtayyeh avrà incontri con le principali autorità kuwaitiane, a cominciare dall'emiro Nawaf al Ahmed al Jaber al Sabah. (Res)