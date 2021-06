Siria: opposizione, Idlib potrebbe assistere presto a nuova escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione di Idlib, nel nord-ovest della Siria, potrebbe assistere nei prossimi giorni a una nuova escalation di attacchi da parte della Russia e del governo di Bashar al Assad, poco prima del vertice russo-statunitense previsto per il prossimo 16 giugno a Ginevra. Lo afferma il colonnello Mustafa Bakour, portavoce ufficiale dell’Esercito della Gloria, milizia affiliata all’opposizione ad Assad. In un’intervista al quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, Bakour afferma che l’escalation militare russa non si è mai veramente arrestata, essendo proseguita di fatto con attacchi aerei, bombardamenti d’artiglieria o attacchi missilistici, e tentativi di infiltrazione in diverse aree. (Res)