Iraq: coalizione internazionale fornisce a ministero Interno armi per 3 milioni di dollari

- La coalizione internazionale a guida Usa contro lo Stato islamico in Siria e Iraq ha annunciato di aver consegnato armi e munizioni, per un valore di circa 3 milioni di dollari, al ministero dell’Interno di Baghdad. In un comunicato pubblicato ieri, la coalizione afferma che il valore preciso della fornitura è pari a 2,93 milioni di dollari Usa, e che il suo obiettivo è sostenere l’Iraq nella lotta allo Stato islamico (Is) nel quadro del programma di finanziamento e addestramento delle sue forze. La coalizione ha già fornito alle forze armate irachene armamenti per diversi milioni di dollari, dopo l’avvio di un ritiro parziale da diverse basi militari presenti nel Paese. (Res)