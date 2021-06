Libano: autorità ricevono rapporto francese su esplosioni Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Libano hanno ricevuto ieri un rapporto preliminare, redatto dalla Francia, riguardo alla devastante esplosione che lo scorso 4 agosto 2020 ha colpito il porto della capitale Beirut. Secondo ufficiali giudiziari libanesi, citati dal portale informativo "Naharnet", il rapporto è effettivamente “utile” per le inchieste in corso sulla detonazione, che ha ucciso 211 persone e causato più di 6.000 feriti, ma non sono noti ulteriori dettagli sul suo contenuto. Esperti della polizia francese hanno preso parte alle inchieste, qualche giorno dopo la detonazione, e hanno lasciato il Paese dopo qualche settimana. (Res)