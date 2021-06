Libano: Unifil celebra la Giornata internazionale dei peacekeeper

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza di interposizione dell’Onu in Libano (Unifil) ha celebrato ieri al quartier generale della missione, nel sud del Libano, la Giornata internazionale dei peacekeeper, che ricorreva lo scorso 29 maggio. Lo riferisce l'agenzia di stampa libanese "Nna". In occasione delle celebrazioni il comandante della Forza, generale Stefano Del Col, ha reso omaggio alle migliaia di peacekeeper dell’Onu attivi in tutto il mondo, e particolarmente in Libano, per il loro “servizio disinteressato per una pace duratura”. Il lavoro del peacekeeper è mantenere la pace, ha sottolineato Del Col, aggiungendo che ciò comporta talvolta “un grande rischio personale”. Il focus della celebrazione di ieri riguardava la gioventù e i peacekeeper giovani, in quanto “agenti potenti” al servizio della pace e della sicurezza. (Res)