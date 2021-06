Emirati-Pakistan: colloquio fra erede al trono Abu Dhabi e premier Khan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro del Pakistan, Imran Khan. Durante la telefonata, riferisce l'agenzia di stampa emiratina "Wam", le parti hanno discusso dei diversi aspetti della cooperazione bilaterale fra i due Paesi e delle opportunità per sostenerla e svilupparne gli orizzonti, a tutti i livelli e nell’interesse dei due “popoli amici”. In particolare, Al Nahyan e Khan hanno affrontato gli ultimi sviluppi di diverse questioni di interesse comune per i due Paesi sulla scena internazionale e regionale, e il lavoro congiunto per rafforzare pace, sicurezza e stabilità regionali e globali. (Res)