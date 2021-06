Iraq: forze di sicurezza arrestano presunta terrorista a ovest di Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate irachene hanno effettuato l’arresto di una presunta “terrorista” a ovest di Baghdad, capitale dell’Iraq. In un comunicato, il comando per le operazioni di Baghdad afferma che “in base ad accurate informazioni di intelligence”, una forza della Quinta brigata della Seconda divisione della polizia federale è riuscita ad arrestare la presunta terrorista, nota con il nome di Umm Hafsat al Rawi. La donna, affiliata allo Stato islamico (Is), era incaricata della distribuzione di denaro alle famiglie di membri dell’organizzazione nel distretto di Karkh. (Res)