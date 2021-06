Libano: ministro Lavori pubblici, al lavoro per introdurre scanner ai confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dimissionario del Libano è al lavoro per introdurre scanner presso tutti i valichi di frontiera, marittimi e terrestri, in linea con le recenti raccomandazioni del Consiglio superiore di difesa. Lo ha annunciato il ministro dei Lavori pubblici e dei Trasporti uscente, Michel Najjar, assegnando particolare priorità al porto di Sidone. In quest’ultimo scalo, due settimane fa, le autorità avevano infatti annunciato di aver sequestrato quattro tonnellate di hashish dirette al porto di Alessandria, in Egitto, nascoste fra rottami di ferro. Nelle scorse settimane, l’Arabia Saudita ha interrotto l’importazione di prodotti ortofrutticoli dal Libano dopo la scoperta di pillole di captagon in un carico di melagrane proveniente dal Paese dei cedri. (Res)