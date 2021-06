Siria: morto giovane dopo scontro con gendarmi turchi nel nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane siriano è morto, ieri, per le ferite riportate dopo essere stato aggredito da esponenti della Gendarmeria turca, mentre cercava di introdursi illegalmente in territorio turco presso la città di Salqin, nel nord del governatorato di Idlib, in Siria. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Al Arabi al Jadid". L’uomo, Mohammed al Fattyan, è deceduto dopo essere stato abbandonato dagli agenti turchi presso il valico di confine di Alani, a ovest di Salqin, e dopo essere stato trasferito in una struttura sanitaria. Nella stessa area, presso la cittadina di Ariha, un altro giovane siriano era morto lo scorso aprile dopo essere stato “torturato” da membri della gendarmeria, secondo fonti locali citate dal quotidiano. (Res)