Sardegna: nasce Cammino de Sa Contissa, da Quirra a Barumele su tracce di donna Violante Carroz

Dal Castello di Quirra al Castello di Barumele, 136 chilometri, in cinque tappe, rigorosamente a piedi, sulle tracce della Contessa di Quirra, Violante Carroz. "Su Camminu de Sa Contissa", così l'ha battezzato Natale Porcu, classe 1948, di Villaputzu, presidente della Protezione Civile Sarrabus-Gerrei, che quei 136 chilometri li ha percorsi tutti alla ricerca non solo di un pezzo della storia della storia del Sarrabus e della Sardegna ma anche per scoprire scorci di un'isola magica e toccare con mano l'ospitalità della sua gente. Natale è uno che di cammini se ne intende: per ben tre volte ha percorso quello di Santiago, in Spagna, tre avventure, tre diversi itinerari di viaggio tutti con un'unica destinazione: la tomba dell'apostolo Giacomo.