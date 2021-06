Sardegna: nasce Cammino de Sa Contissa, da Quirra a Barumele su tracce di donna Violante Carroz (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma come nasce l'idea del "Cammino de sa Contissa"? "L'idea è nata lo scorso anno, durante i mesi trascorsi forzatamente a casa per via della pandemia - racconta Natale Porcu - ho letto diversi libri sulla contessa Violante Carroz, contessa di Quirra, una nobildonna vissuta fra il 1456 e il 1511. E poi conosco come le mie tasche il castello di Quirra, una delle sue residenze insieme a quello di Barumele, fortezza di origini bizantine nei pressi di Ales. Violante percorreva spesso a cavallo il percorso fra i due manieri e allora mi è venuta l'idea di mappare questa strada che taglia la Sardegna. Il percorso che ho studiato è quello più breve e consente di evitare per quanto possibile l'asfalto, anche se abbiamo percorso lunghi tratti su questo tipo di strada". (segue) (Rsc)