Sardegna: nasce Cammino de Sa Contissa, da Quirra a Barumele su tracce di donna Violante Carroz (3)

- E così Natale, accompagnato da un gruppo di persone che lo hanno "scortato" a turno (Sergio, Flaviana, Leonella e Tiziana) con Mauro a fare da autista (al termine di ogni tappa si rientrava a Villaputzu), si è messo lo zaino in spalla e lo scorso 22 maggio è partito dal Castello di Quirra in direzione Perdasdefogu, prima tappa di un viaggio che ha interessato diversi centri della Sardegna, fra cui Escalaplano, Orroli, Nurri, Barumini, Ales, raggiunta il 26 maggio. "Un percorso difficile? - dice Natale -. Per niente: è alla portata di tutti. Il tratto per Perdasdefogu presenta un dislivello non impegnativo di 14 chilometri. Nel corso del cammino, che ho mappato con il Gps, ho segnato i punti di ristoro e quelli di approvvigionamento idrico e, insieme alla mappa, li metterò a disposizione di chi volesse cimentarsi in questo percorso che, lo assicuro, è bellissimo. Si tocca con mano la bellezza della Sardegna e si entra in contatto con le persone più disparate". (segue) (Rsc)