Sardegna: nasce Cammino de Sa Contissa, da Quirra a Barumele su tracce di donna Violante Carroz (4)

- Aneddoti? "Tantissimi - riprende Natale Porcu - potrei scriverci un libro. Ricordo di una signora ad Escolca che, vedendoci zaino in spalla, ci ha chiesto qual era la nostra destinazione. Appena ha saputo che venivamo da Villaputzu ha esclamato "seis maccus". Mi piace ricordare il pastore che abbiamo incontrato mentre tosava le sue pecore, gli avventori dei bar che regolarmente facevano a gara per offririci qualcosa o la persona che ha voluto farci compagnia fino ad Escalaplano. In ogni punto di sosta abbiamo lasciato i cartoncini plastificati col simboli del cammino". Tanti i paesi attraversati, tante le facce incontrate e i paesaggi che sembrano appartenere ad un altro tempo come gli immensi campi di grano. "Ho studiato strade accessibili e sicure - racconta Natale Porcu - e ora dopo aver mappato il progetto è quello di tornare per installare la segnaletica necessaria per far si che tutti, anche coloro meno tecnologici, possano camminare senza perdersi al primo incrocio". (segue) (Rsc)