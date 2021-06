Sardegna: nasce Cammino de Sa Contissa, da Quirra a Barumele su tracce di donna Violante Carroz (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è l'unica cosa: "Il cammino non è finito - rivela Natale - ho in programma il prosieguo che avrà come punto d'arrivo il Castello di San Michele a Cagliari". Solo così il Cammino de sa Contissa sarà completato e i tre castelli (Quirra, Barumele e San Michele) idealmente collegati come ai tempi di donna Violante. L'idea del presidente della Protezione Civile Sarrabus-Gerrei potrebbe avere interessanti risvolti economici in chiave turistica dal momento che sono tanti, anche in Sardegna, gli amanti dei "cammini". "Potrebbe essere un'opportunità - conclude Natale Porcu - bisognerebbe prendere esempio dalla Spagna dove in questo campo sono avanti anni luce. Le strutture turistiche presenti lungo i percorsi del cammini (in Sardegna ce n'è più d'uno) potrebbero fare dei prezzi più accessibili per chi si mette in viaggio zaino in spalla". Chissà, magari il sogno di Natale Porcu diventerà realtà. Nel frattempo il Cammino de Sa Contissa cerca nuovi camminatori alla ricerca di un angolo di Sardegna e, forse, alla ricerca di una nuova dimensione di sé. (Rsc)