Roma: arrestato spacciatore 40enne ex promessa del calcio professionistico

- Un pregiudicato quarantenne, in passato promessa del calcio professionistico, è stato arrestato dai finanzieri del Comando provinciale di Roma dopo essere stato sorpreso a spacciare droga nella sua abitazione nel quartiere Palmarola. Il via vai di persone nei pressi della palazzina ha insospettito le fiamme gialle del III Nucleo operativo metropolitano di Roma che, acquisiti indizi sufficienti, hanno deciso di perquisire l’abitazione dell’uomo, trovando numerose dosi di cocaina purissima, hashish, sostanza da taglio, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e denaro contante provento dell’attività di spaccio. (Rer)