Colombia: Duque a "El Pais", violenza polizia non va solo condannata ma punita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Colombia bisogna respingere la violenza contro le forze pubbliche, ma se c'è un comportamento dei membri delle forze di sicurezza che è contro la legge, non solo deve essere condannato, ma anche indagato ed eventualmente punito. Lo ha affermato il presidente della Colombia, Ivan Duque, nel commentare le proteste che da diversi giorni sono esplose in tutto il Paese per la riforma fiscale annunciata dal governo che ha aumentato le imposte per alleviare il debito generato dalla pandemia e mandare un messaggio di rigore ai mercati. "Quando mi chiedono della brutalità della polizia, dico sempre che non dobbiamo generalizzare o stigmatizzare", ha evidenziato il presidente, aggiungendo che se si possono verificare situazioni di abuso non si può parlare di questi casi come di qualcosa di "sistematico". A questo proposito Duque ha garantito che gli abusi da parte delle forze dell'ordine non solo sono stati riconosciuti ma anche "indagati e sanzionati" e, in tal senso, la polizia colombiana "epura costantemente i membri che non rispettano la legge". (segue) (Spm)