Colombia: Duque a "El Pais", violenza polizia non va solo condannata ma punita (2)

- In merito alle parole dell'ex presidente colombiano, Alvaro Uribe, che ha incoraggiato la polizia a usare le armi da fuoco in caso di nuovo proteste, Duque ha affermato che "nessuno" può utilizzare certi mezzi "di fronte a proteste pacifiche" e, anche in caso di atti di violenza, "il loro uso dipende sempre dal fattore di proporzionalità". Il capo dello Stato colombiano ha lamentato il fatto che ci sono esponenti dell'opposizione, riferendosi implicitamente al senatore Gustavo Petro pur senza nominarlo, che vogliono "capitalizzare politicamente" la situazione di conflitto in corso in vista delle elezioni presidenziali del 2022 con l'obiettivo di "infiammare la popolazione" puntando sullo "scontro di classe". Duque ha evidenziato come il Paese sia stato colpito da una pandemia, dalla più grande crisi migratoria del mondo, da un uragano di categoria 5 "ma ha dimostrato la sua capacità di resistenza e nel primo trimestre l'economia è cresciuta contro ogni aspettativa" permettendo al Paese di uscire dalla recessione. (Spm)