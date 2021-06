Sardegna: il Rally d'Italia sbarca in Gallura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Manifestazioni come il Rally hanno importanti ricadute economiche sul territorio e possono dare nuovo impulso anche al turismo - ha concluso l'assessore Fasolino -. Perciò, la Regione investe con convinzione su questo tipo di eventi. In questo caso, con la Sardegna nuovamente in 'zona bianca', assume anche un ulteriore valore legato ad un auspicabile ritorno alla vita normale". Oltre al Mondiale, si correrà in Gallura anche il Campionato Rally Terra (ne parliamo in questa pagina) mentre sabato a Olbia la Toyota presenterà la Yaris R1T 4x4, un'altra vetrina mondiale per la Gallura. (Rsc)