Brasile: Ocse, economia in crescita del 3,7 per cento nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, si legge nella relazione "il governo ha uno spazio limitato per un ulteriore sostegno fiscale poiché il debito pubblico si avvicina al 90 per cento del pil". Nel contesto economico brasiliano, secondo l'Ocse "le misure per controllare rapidamente l'epidemia sono fondamentali, in particolare un'accelerazione della campagna di vaccinazione e una migliore tracciabilità dei contatti". Inoltre "la riforma della politica fiscale aumenterebbe la capacità del governo di sostenere l'economia per far fronte a nuove crisi e aumenterebbe gli investimenti pubblici per aumentare la crescita potenziale. Ciò dovrebbe essere accompagnato da riforme strutturali per rafforzare la concorrenza interna ed esterna e migliorare il clima imprenditoriale". (segue) (Brb)