Usa-Israele: senatore Graham incontra Netanyahu, focus su tensioni con Gaza

- Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il senatore statunitense Lindsey Graham si sono "scambiati lodi" durante un incontro a Gerusalemme nel quale hanno discusso delle recenti tensioni tra lo Stato ebraico e Hamas, il partito-milizia palestinese che controlla la Striscia di Gaza. Lo riferisce il quotidiano "The Hill". Netanyahu ha accolto il senatore repubblicano della Carolina del Sud, ringraziandolo per il suo sostegno durante una conferenza stampa congiunta. "Nessuno ha fatto più di te per Israele, senatore Lindsey Graham, strenuo difensore della nostra alleanza e noi non abbiamo un amico migliore", ha detto Netanyahu a Graham. Quest'ultimo, per parte sua ha definito Israele "gli occhi e le orecchie dell'America", sottolineando che "nessuno fa di più dei nostri amici in Israele per proteggere l'America dall'islam radicale". Nel corso della sua visita, secondo quanto riferisce il quotidiano “The Jerusalem Post”, il politico conservatore statunitense ha incontrato anche il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz. Graham, senatore di lungo corso, è considerato una delle voci più ascoltate dai repubblicani, in modo particolare dall'ex presidente Donald Trump, di cui Netanyahu è stato un interlocutore privilegiato durante il suo mandato.(Nys)