Colombia: proteste sociali, governo apre a missione Cidh l'8 giugno

- La missione della Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) incaricata di elaborare un rapporto sulle violenze in Colombia nel contesto delle proteste sociali potrà iniziare il suo lavoro già a partire dall'8 giugno. E' quanto si legge in una lettera inviata dalla ministra degli Esteri colombiana, Marta Lucia Ramirez, alla segretaria esecutiva della Cidh, María Claudia Pulido, dove si manifesta "la piena disponibilità a che la missione abbia inizio martedì 8 giugno". Unica condizione fissata dal governo di Ivan Duque è la realizzazione di un’udienza preliminare il 7 giugno tra i membri della missione e rappresentanti della procura, della magistratura e dell'organo di difesa dei diritti (Defensoria del pueblo). L'udienza dovrebbe avere "l'obiettivo di presentare ed analizzare i rapporti relativi ai fatti occorsi a partire dal 28 aprile ed elaborati su richiesta della stessa Cidh". La decisione del governo di Bogotà arriva dopo un'ennesima sollecitazione da parte dell'organismo dipendente dall'Organizzazione degli Stati Americani (Osa) nella quale si chiedeva di fissare la data della missione all'8 giugno. (segue) (Vec)