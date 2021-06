Colombia: proteste sociali, governo apre a missione Cidh l'8 giugno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste, iniziate lo scorso 28 aprile contro la riforma tributaria presentata in parlamento, continuano nonostante il presidente Duque abbia ritirato la legge e promesso di presentarne una nuova concordata con tutti i partiti: le manifestazioni si sono nel tempo allargate ad altre istanze, tra cui la riforma del lavoro, la riforma sanitaria, la riforma delle pensioni ma anche la fine delle violenze della polizia. Il governo della Colombia e il Comitato nazionale dello sciopero (Cnp), che anima le proteste in corso, torneranno a riunirsi domani, 1 giugno, per discutere sulla uscita dalla crisi. Le parti, dopo la riunione tenuta domenica una volta di più senza esito, dovranno trovare l'intesa sul "preaccordo" in materia di garanzie per l'esercizio della protesta, stilato il 24 maggio. Un testo che il governo avrebbe rifiutato di firmare, denuncia il Cnp rilanciando l'offerta di "insistere nella smilitarizzazione della protesta sociale e il rispetto dei diritti umani". L'esecutivo resta da parte sua fermo sulla precondizione "non negoziabile" dello "sblocco completo delle strade", per mettere fine a una iniziativa di protesta con denunciate ricadute su forniture alimentari alle città e ai diritti della libera circolazione. Il Comitato promette di rendere noto in giornata il testo del pre accordo, la risposta "con profonde modifiche" del governo e il testo della nuova proposta. (Vec)