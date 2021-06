Giappone: spesa in conto capitale in calo per il quarto trimestre consecutivo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) del Giappone ha subito una contrazione dell'1,3 per cento tra gennaio e marzo 2021, rispetto ai precedenti tre mesi, segnando una contrazione annualizzata del 5,1 per cento a causa della nuova ondata della pandemia di coronavirus, che ha causato una battuta d'arresto dell'attività economica dopo la ripresa negli ultimi due trimestri del 2020. Gli economisti consultati dal Centro giapponese per la ricerca economica prevedevano in media una contrazione trimestrale dell'1,2 per cento, e un declino analizzato del 4,6 per cento. Il dato economico risente del secondo stato di emergenza proclamato dal governo giapponese nel periodo compreso tra l'8 gennaio e il 21 marzo, che ha comportato la chiusura anticipata dei locali, il divieto di spostamento tra prefetture e il ricorso al telelavoro. I consumi privati sono calati dell'1,4 per cento rispetto al quarto trimestre 2020, non solo per effetto dello stato di emergenza, ma anche dei minori bonus invernali ottenuti dai lavoratori in busta paga. (Git)