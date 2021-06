Ambiente: summit P4G di Seul si conclude con impegno a crescita sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di Stato e delle organizzazioni internazionali che hanno preso parte al "2021 P4G Seoul Summit", il summit virtuale sul clima ospitato da Seul il 30 e 31 maggio scorsi, hanno ribadito l'impegno comune a perseguire una crescita sostenibile in linea con gli impegni dell'Accordo di Parigi sul clima. E' quanto afferma la dichiarazione congiunta adottata al termine del summit, improntato al tema della "Ripresa verde inclusiva verso la neutralità carbonica". All'evento hanno preso parte oltre 60 capi di Stato e di governo e alti funzionari, come l'inviato per il clima Usa John Kerry. "Riconosciamo che l'obiettivo di una ripresa verde dovrebbe guidare i nostri sforzi per la ricostruzione economica post-pandemia di Coronavirus, così come l'obiettivo di limitare l'incremento della temperatura ben al di sotto dei 2 gradi centigradi rispetto ai livelli pre-industriali in linea con l'Accordo di Parigi", afferma la dichiarazione adottata al termine dell'evento. (segue) (Git)