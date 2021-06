Filippine: coronavirus, prorogato distanziamento sociale a Manila e nelle province vicine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha annunciato la proroga sino a metà del mese di giugno delle misure di distanziamento sociale varate a Manila e nelle province vicine per contrastare la diffusione della pandemia di coronavirus. Lo riferisce la stampa locale, ricordando che le misure emergenziali sono in vigore nella capitale filippina e nei territori limitrofi dalla metà del mese di aprile. Le misure in vigore includono un limite di presenze del 30 per cento della capienza complessiva presso i luoghi di culto, e del 20 per cento nei ristoranti. Le misure restrittive interessano 13 milioni di persone nelle sole 16 aree urbane che compongono la capitale. (Fim)