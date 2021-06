Usa-Covid: Biden poco propenso a rivedere politiche dell'amministrazione Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è poco propensa a rivedere le politiche adottate nei confronti di Cuba dall'ex presidente Donald Trump. Lo scrive la stampa Usa, che interpreta in questo senso la decisione del dipartimento di Stato Usa di menzionare l'Isola nella lista dei Paesi che "non cooperano appieno agli sforzi antiterrorismo degli Stati Uniti". Diversi esperti scorgono nella conferma della valutazione formulata lo scorso anno un segnale politico della volontà di proseguire con la "linea dura" voluta dall'ex presidente Usa: "Si tratta di un segnale politico all'ala conservatrice che (alla Casa Bianca) intendono attenersi allo status quo", ha commentato a "The Hill" Fulton Armstrong, docente dell'American University e direttore degli Affari americani presso il Consiglio di sicurezza nazionale durante l'amministrazione del presidente Bill Clinton. Armstrong ha contestato il giudizio espresso dal dipartimento di Stato nei confronti di Cuba, a suo dire ingiustificato.