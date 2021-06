Giappone: coronavirus, a regime gli hub di vaccinazione a Tokyo e Osaka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due grandi hub per la vaccinazione contro la Covid-19 realizzati dal governo giapponese a Tokyo e Osaka, e operati da personale medico delle Forze di autodifesa giapponesi, operano da ieri a pieno regime, somministrando rispettivamente 10mila e 5mila dosi di vaccino giornaliere. Lo riferisce la stampa di quel Paese, ricordando che ad oggi meno del 7 per cento della popolazione del Giappone ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Per tentare di accelerare la campagna di immunizzazione dalla Covid-19, il governo si prepara ad autorizzare la somministrazione dei vaccini presso aziende e università a partire dal 21 giugno. (segue) (Git)